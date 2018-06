Offenbach (dpa) - Mit den winterlichen Temperaturen ist es schon bald vorbei.

Ab Donnerstag werde es wieder mehr Sonnenschein geben, sagte Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag. Auch die Temperaturen steigen - am Wochenende bis 18 Grad.

Bis dahin fällt noch vielerorts bei höchstens fünf bis zwölf Grad Regen - und der ist dringend nötig: Eine Woche vor Monatsende seien im Schnitt erst 16,4 Liter Niederschlag gefallen, weniger als ein Drittel des März-Solls, sagte Friedrich.

Nur im Süden hätten Schnee und Dauerregen am Wochenende das Defizit fast ausgeglichen, während es sonst überall zu trocken war. An vielen Stationen seien bis zum Montag erst weniger als fünf Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen, im thüringischen Gera sogar erst 1,7 Liter, vier Prozent des Monatssolls.

Heftige Schnee- und Regenfälle trafen am Sonntag vor allem den Süden: Innerhalb von 36 Stunden seien an einigen Stationen in den Bayerischen Alpen bis Montagfrüh mehr als 55 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammengekommen, berichtete der DWD. In den höheren Lagen fiel Schnee, auch in den Hochlagen der Mittelgebirge schneite es.