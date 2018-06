Kuwait-Stadt (AFP) Die Arabische Liga will sich offenbar gegen eine Anerkennung Israels als "jüdischer Staat" aussprechen. Die Außenminister der Arabischen Liga nahmen am Dienstag in Kuwait-Stadt den Entwurf einer Erklärung an, in dem die Anerkennung Israels als jüdischer Staat ausgeschlossen wird. Der Beschluss ist Grundlage für den Gipfel der Organisation, der am selben Tag in dem Golfemirat begann und bis Mittwoch abgehalten wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.