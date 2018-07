Kuwait-Stadt (AFP) Der syrische Oppositionsführer Ahmed Dscharba hat bei einem Gipfeltreffen der Arabischen Liga effizientere Waffen für den Kampf gegen die Staatsführung um Präsident Baschar al-Assad gefordert. Die Arabische Liga müsse auf die "internationale Gemeinschaft Druck ausüben", damit die syrische Opposition effiziente Waffen erhalte, sagte Dscharba am Dienstag bei dem Gipfel der Organisation in Kuwait-Stadt. Er erwarte von den arabischen Staatenlenkern keine "Kriegserklärung" an Assad, aber Unterstützung für "unsere Sache" und für die syrischen Flüchtlinge.

