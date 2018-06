Tokio (AFP) Der renommierte Pritzker-Preis für Architektur geht in diesem Jahr an den Japaner Shigeru Ban. Der 56-Jährige baue "günstige, aber würdige Unterkünfte und öffentliche Gebäude in schwer verwüsteten Gegenden", teilte die Jury am Montag mit. Das humanitäre Engagement des Architekten sei beispielhaft. Es zeige, dass sich "Innovation nicht auf bestimmte Gebäudetypen beschränkt, und dass Mitgefühl nicht durch das Budget begrenzt wird", sagte Tom Pritzker, der Vorsitzende der nach ihm benannten Stiftung. "Shigeru hat die Welt zu einem besseren Ort gemacht."

