Brüssel (AFP) Der jüngere Bruder von Belgiens König Philippe, Prinz Laurent, ist wegen einer Lungenentzündung ins künstliche Koma versetzt worden. Der Prinz werde wegen der Erkrankung bereits seit einer Woche im Krankenhaus Saint-Luc in Brüssel behandelt, sagte ein Palastsprecher am Dienstag in der belgischen Hauptstadt. Laurents Zustand sei "ganz und gar stabil", das künstliche Koma solle die Behandlung erleichtern, fügte er hinzu.

