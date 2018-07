Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Dienstag nach der Vorlage guter Konjunkturdaten kräftig von seinen zum Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt.

Trotz eines gesunkenen Werts beim Ifo-Geschäftsklimaindex im März zog der deutsche Leitindex um 1,75 Prozent auf 9350 Punkte an. Ihre aktuelle Geschäftslage hatten die vom Münchner Ifo Institut befragten Unternehmen zudem unerwartet positiv beurteilt. Am Montag hatte das Börsenbarometer noch eine Gewinnstrecke von sechs Tagen in Folge mit einem Minus von über anderthalb Prozent abgebrochen.

Für den MDax ging es am Dienstag um 0,98 Prozent auf 16 238 Punkte nach oben, der TecDax stieg um 1,66 Prozent auf 1226 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,51 Prozent auf 3099 Punkte vor.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für März war zwar insgesamt unerwartet stark gefallen, weil der besseren Lagebeurteilung eine Eintrübung der zukünftigen Geschäftserwartungen gegenüberstand.

Volkswirt Johannes Jander von der Helaba schlug dennoch optimistische Töne an: "Der Ausblick für die deutsche Konjunktur bleibt freundlich. Für den Rückgang des Geschäftsklimaindex dürften nicht zuletzt die Krim-Krise und damit einhergehende Sanktionen verantwortlich sein."

Im Dax lagen alle Aktien in der Gewinnzone. An der Spitze profitierten die Papiere von Fresenius Medical Care einem Händler zufolge von einem Bericht aus den USA, wonach die Vergütungen aus dem staatlichen Medicare-Programm für ältere und behinderte Menschen für Dialyse-Behandlungen neu berechnet werden. Die Titel kletterten um 4,09 Prozent auf 50,54 Euro.

In Deutschland nähert sich die Berichtssaison ihrem Ende. An diesem Dienstag standen unter anderem noch der Minicomputer-Hersteller Kontron sowie der Technologiekonzern Jenoptik und der Automobilzulieferer Leoni auf der Agenda. Bei Leoni kritisierten Experten sowohl die Jahresziele als auch die überraschend deutliche Senkung der Dividende. Die Aktien sackten am MDax-Ende um rund sechs Prozent ab.

Jenoptik aber will trotz eines Gewinnrückgangs eine höhere Dividende an seine Aktionäre zahlen. Die Titel zogen im TecDax um rund fünf Prozent an. Kontron hatte im vergangenen Jahr wegen des Umbauprogramms die Erwartungen enttäuscht. Die Titel fielen am TecDax-Ende um rund dreieinhalb Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,35 Prozent am Vortag auf 1,29 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,32 Prozent auf 134,65 Punkte. Für den Bund-Future ging es um 0,01 Prozent auf 143,12 Punkte nach oben. Der Kurs des Euro legte zu. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3789 (Montag: 1,3774) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7252 (0,7260) Euro.