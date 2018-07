Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag nach positiv aufgenommenen Konjunkturdaten seinen Kursrutsch vom Vortag fast wettgemacht.

Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex 1,63 Prozent im Plus bei 9338,40 Punkten. Damit knüpfte er wieder an seine bis zum vergangenen Freitag währende sechstägige Gewinnserie an. Der MDax legte um 1,17 Prozent auf 16 268,28 Punkte zu, der TecDax gewann 1,23 Prozent auf 1221,05 Punkte.