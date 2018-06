Peking (AFP) Etwa 200 Angehörige von Passagieren des Unglücksflugs MH370 haben am Dienstag vor der malaysischen Botschaft in Peking protestiert. "Bringt unsere Verwandten zurück", schrien die aufgebrachten Hinterbliebenen. Sie forderten von den malaysischen Behörden Klarheit über das Schicksal der Flugzeuginsassen. Als einige von ihnen sich den anwesenden Journalisten nähern wollten, kam es zu einem Handgemenge mit dem Sicherheitspersonal vor der Botschaft. Die Familien der Passagiere waren zuvor Arm in Arm von einem Hotel in Peking zu der Botschaft marschiert. Dabei beschimpften sie die malaysische Regierung als "Mörder".

