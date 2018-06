Kairo (AFP) Nach der Verhängung der Todesstrafe gegen mehr als 500 Anhänger des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi hat die Justiz ihren Feldzug gegen die Islamisten fortgesetzt. Vor dem Gericht in Minja südlich von Kairo begann am Dienstag der Prozess gegen rund 700 weitere Anhänger Mursis, unter ihnen auch der Kopf der verbotenen Muslimbruderschaft, Mohammed Badie. Am 28. April soll das Urteil fallen.

