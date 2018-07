Perth (AFP) Eine deutsche Touristin ist in Australien mehrere Tage nach einem Blitzschlag gestorben. Die 22-Jährige sei am Montag gestorben, teilte das behandelnde Krankenhaus in Perth am Dienstag mit. Demnach waren die Eltern noch aus Deutschland angereist, um bei ihrer Tochter zu sein. Die junge Frau hielt sich für einen Arbeitsurlaub auf einer Schaf-Farm in Australien auf. Dort wurde sie am Freitag auf einer Weide von dem Blitz getroffen.

