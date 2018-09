Brüssel (AFP) Das EU-Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte hat einen neuen Rekord an Warnmeldungen verzeichnet: 2364 Mal wurde der sogenannte Rapex-Mechanismus im vergangenen Jahr aktiviert, um vor Risiken für Leben, Gesundheit und Umwelt zu warnen, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel erklärte. Das war ein Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei hätten 1981 Meldungen ein "ernsthafte Risiko" bedeutet, fügte die Behörde hinzu.

