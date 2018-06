München (AFP) Die Bundesregierung will die Lkw-Maut einem Bericht zufolge erheblich ausweiten. Wie "Focus Online" am Dienstag berichtete, sollen Besitzer von Lastwagen ab 2015 auf weiteren tausend Kilometern Bundesstraßen Gebühren zahlen. Außerdem solle die Maut nicht nur für Zwölftonner, sondern bereits für Lastwagen mit einem Gewicht ab 7,5 Tonnen erhoben werden. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte für den Mittag eine Erklärung vor der Presse an, bei der er sich nach Angaben seines Ministeriums zum Thema Lkw-Maut äußern will.

