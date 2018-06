Passau (AFP) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich strikt gegen die von der Regierung geplante Frauenquote in Unternehmen ausgesprochen. Mit der Quote von 30 Prozent greife die Politik in die Personalentscheidungen der Aktionäre großer Unternehmen ein, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Passauer Neuen Presse" (Dienstagsausgabe). Mit der sogenannten Flexiquote würden dann auch börsennotierte oder mitbestimmte Unternehmen bei der Auswahl von Vorständen und anderen Führungspositionen unter Druck gesetzt. Sie dürften zwar selbst bestimmen, welchen Frauenanteil sie sich zum Ziel setzten - "allein mir fehlt der Glaube, dass das auf Dauer so bleibt".

