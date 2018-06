Osnabrück (AFP) Die Bundesregierung will die Pflegeausbildung noch in dieser Legislaturperiode umfassend reformieren. Der Pflegebevollmächtigte des Kabinetts, Karl-Josef Laumann (CDU), sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Dienstag, der Pflegeberuf könne attraktiver werden, wenn es "eine gemeinsame Ausbildung für alle" gebe anstelle der bisherigen Dreiteilung Kinderpflege, Krankenpflege und Altenpflege. Im Anschluss könnten die Pflegekräfte ihren Beruf "flexibler an verschiedenen Orten, im Krankenhaus oder auch im Pflegeheim ausüben".

