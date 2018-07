Paris (AFP) Die Folgen von Vulkanausbrüchen am anderen Ende der Welt lassen sich einer Studie zufolge an Gemälden von Sonnenuntergängen großer Meister nachweisen. Griechische Forscher unterzogen hunderte Werke aus der Zeit zwischen 1500 und 2000 einer genauen Farbanalyse, wie sie am Dienstag in der Fachzeitschrift "Atmospheric Chemistry and Physics" schrieben. "Wir haben herausgefunden, dass die Proportion von Rot- und von Grüntönen in dem von großen Meistern gemalten Abendlicht in Zusammenhang steht mit der Menge von vulkanischen Aerosolen in der Atmosphäre", erklärte Studienleiter Christos Zerefos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.