Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat am Dienstag mehrere Hersteller von Auspuff-Systemen für Autos oder Lastwagen mit Razzien überrascht. Mitarbeiter der Kommission durchsuchten Geschäftsräume in verschiedenen EU-Staaten, teilte die Behörde am Nachmittag in Brüssel mit. Demnach stehen die Firmen unter dem Verdacht, die EU-Wettbewerbsgesetze verletzt zu haben. Sie wurden wie in solchen Fällen üblich nicht namentlich genannt.

