Brüssel (AFP) Wer in der EU schnelles Internet zuhause haben will, muss dafür je nach Land höchst unterschiedliche Preise bezahlen. Während in Litauen 10,30 Euro pro Monat für eine Übertragungsrate von zwölf bis 30 Megabit pro Sekunde fällig werden, sind es in Zypern 46,20 Euro, wie die EU-Kommission am Dienstag auf Grundlage mehrerer Studien mitteilte. "Beim Internet existiert der europäische Binnenmarkt nicht, und das muss sich ändern", erklärte die EU-Kommissarin für die digitale Agenda, Neelie Kroes.

