Nantes (AFP) Eine funktionsfähige und im 19. Jahrhundert von der französischen Armee eingesetzte Guillotine wird diese Woche in Frankreich versteigert. Die Fallbeilvorrichtung wird am Donnerstag in Nantes im Westen des Landes auf einer Auktion angeboten, wie das Auktionshaus Talma mitteilte. Der Wert der Guillotine, mit der zum Tode Verurteilten der Kopf abgeschlagen wurde, wird auf zwischen 50.000 und 60.000 Euro geschätzt.

