Paris (AFP) Mit einem eigens komponierten Lied hat US-Rock-Ikone Patti Smith in Paris eine große Ausstellung mit Fotografien ihres 1989 verstorbenen Ex-Freundes Robert Mapplethorpe eröffnet. In dem Lied, das Smith am Montagabend vor 400 Gästen im Grand Palais vortrug, beschreibt die Sängerin, wie sie 1969 in ihre "Traumstadt" Paris kam - und wie sie nun zurückkehrte, um Mapplethorpe wiederzuentdecken. Sie wolle lieber "singen als sprechen, um an Robert zu erinnern", sagte die sichtlich gerührte 67-Jährige.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.