Nanterre (AFP) Die rechtsextreme Partei Front National (FN) hat sich für die zweite Runde der Kommunalwahlen in Frankreich in zwei Gemeinden mit den Konservativen zusammengeschlossen. Wie FN-Chefin Marine Le Pen am Dienstag in Nanterre bei Paris bekanntgab, betrifft dies unter anderem die Kleinstadt Villeneuve-Saint-Georges im Großraum Paris, die 33.000 Einwohner hat.

