München (dpa) - Titelverteidiger Bayern München strebt heute in Berlin den vorzeitigen Gewinn seines 24. Meistertitels an. Bei einem Sieg gegen Hertha BSC steht der deutsche Rekordchampion am 27. Spieltag definitiv als Meister 2014 fest. Es wäre der früheste Titelgewinn in 51 Jahren Fußball-Bundesliga. Auch ein Unentschieden würde reichen, wenn Borussia Dortmund zeitgleich nicht gegen Schalke 04 gewinnt. Bei einer Niederlage der Bayern gegen Hertha müsste das Revierderby unentschieden enden.

