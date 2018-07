Casablanca (SID) - Gewalttätiger Zwischenfall im marokkanischen Fußball: Die Polizei in Casablanca hat am Dienstag 25 Hooligans festgenommen, die sich am Freitag mit zahlreichen weiteren gewaltbereiten Fans Zutritt zum Trainingsgelände des Erstligisten Wydad Casablanca verschafft und zwei Spieler und den Trainer des Klubs verletzt hatten.

Außerdem überwältigten die teilweise mit Messern bewaffneten Hooligans das anwesende Sicherheitspersonal und beschädigte zahlreiche Autos sowie die Kabinen. Insgesamt sollen 200 Rowdys an dem Überfall beteiligt gewesen sein.