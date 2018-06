München (dpa) - Das Rennen um die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga bleibt spannend. Durch den 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FC St. Pauli untermauerte der SC Paderborn seine Ambitionen und liegt weiter nur zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten Greuther Fürth.

Die Franken gewannen ihr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:1 (1:0). Union Berlin verpasste durch das 1:2 (1:1) bei Tabellennachbar Sandhausen den Anschluss und hat nun sieben Punkte Rückstand auf Rang drei. Im Abstiegskampf sammelte der FC Ingolstadt durch das 3:0 (1:0) wichtige Punkte gegen den kriselnden VfL Bochum, Dynamo Dresden verpasste mit dem 1:1 (0:0) in Aalen im elften Anlauf einen Sieg.

Mahir Saglik mit einem Doppelpack (41./69. Minute) und Alban Meha (58.) schossen Paderborn zu einem weitgehend mühelosen Erfolg im Spitzenduell mit St. Pauli. Die Hamburger verpassten dagegen einen Big Point und blieben beim besten Rückrundenteam chancenlos. Mit einem Dreier hätte die Elf von Roland Vrabec an den Ostwestfalen vorbeiziehen können. Paderborn verbuchte den elften Punkteerfolg im zwölften Spiel und festigte damit den Aufstiegs-Relegationsrang.

Den Abstand auf Fürth konnten die Ostwestfalen indes nicht verkleinern. Zwar taten sich die Gastgeber gegen Düsseldorf lange schwer, Ilir Azemi mit einem Doppelpack (39./55.) Daniel Brosinski (64.) und Zoltan Stieber (78.) schossen die Franken letztlich aber locker zu ihrem 14. Dreier der Saison. Düsseldorfs Tor durch Charlison Benschop (66.) war zu wenig. Fürth baute seine Serie auf nunmehr sieben ungeschlagene Spiele aus.

Union Berlin kassierte im Aufstiegskampf eine bittere Niederlage in Sandhausen und ist jetzt seit fünf Spielen sieglos. Christopher Quiring brachte die Berliner zwar in Führung (5.), doch Danny Blum (7.) und Nicky Adler (52.) drehten für Sandhausen das Spiel.

Im Abstiegskampf verpasste der VfR Aalen ohne Torjäger Enrico Valentini gegen Dresden einen wichtigen Dreier. Den auf Platz 16 rangierenden Sachsen reichte der Treffer von Tobias Kempe (79.) allerdings auch nicht zum ersten Sieg im Jahr 2014. Leandro erzielte per Foulelfmeter (83.) noch den Ausgleich für die Ostälbler. Damit könnten Arminia Bielefeld und Energie Cottbus am Mittwoch an Dresden vorbeiziehen.

Beim VfL Bochum kriselt es durch die Niederlage in Ingolstadt weiter. Doppel-Torschütze Philipp Hofmann (27./79.) und der eingewechselte Karl-Heinz Lappe (74.) erzielten die Treffer für die Oberbayern. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Adnan Zahirovic (63.) war die Mannschaft von Trainer Peter Neururer zusätzlich geschwächt und muss auf Platz 15 weiterhin zittern.

2. Fußball-Bundesliga