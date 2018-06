Aalen (SID) - Der abstiegsgefährdete Traditionsklub Dynamo Dresden hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag verpasst. Die Sachsen trennten sich am 27. Spieltag 1:1 (0:0) von Gastgeber VfR Aalen und belegen mit 26 Zählern weiter den Relegationsrang (26 Punkte) vor Arminia Bielefeld (25) und Energie Cottbus (23). Beide könnten am Mittwoch aber an Dynamo vorbeiziehen.

Vor 6638 Zuschauern im Waldstadion sah es nach dem späten Treffer von Tobias Kempe (79.) nach dem ersten Dynamo-Sieg seit dem 30. November 2013 aus, doch ein verwandelter Foulelfmeter von Leandro (83.) sicherte Aalen einen Punkt und sorgte für blankes Entsetzen bei den Gästen.

Dynamo-Coach Olaf Janßen hatte Stürmer Zlatko Dedic in die Startelf befördert, dafür musste Mickael Poté auf die Bank - der erst in der 76. Minute eingewechselte Angreifer aus Benin wartet seit 1070 Minuten auf ein Tor.

Dresden begann engagiert, Kempe und Kapitän Romain Bregerie scheiterten nach zwei Minuten am glänzenden VfR-Keeper Jasmin Fejzic. Die Gäste blieben gefährlich, Aalen fand hingegen kaum statt und tauchte nur bei Standartsituationen und Kontern in Dresdens Hälfte auf.

Nach der Pause schwanden Dynamos Kräfte und Aalens Defensive hatte wenig Mühe die Angriffe der wacker kämpfenden Gäste abzuwehren. Dann traf Kempe, doch die Freude wehrte nur kurz. Ein fragwürdiges Foul im Strafraum an Daniel Buballa sicherte Aalen einen Punkt.

Bei Dresden überzeugten Torschütze Kempe und Bregerie. Bei den Gastgebern gefielen Robert Lechleiter und Keeper Fejzic.

SID jö er