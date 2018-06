Köln (SID) - Die Mehrheit der deutschen Sportfans glaubt nicht an ein Comeback von Ex-Präsident Uli Hoeneß in leitender Funktion beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. In einer repräsentativen Umfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) durch das Marktforschungsinstitut puls aus Nürnberg sprachen sich 52 Prozent der Befragten dafür aus, dass Hoeneß nach seiner Haftstrafe keine Funktion bei den Münchnern mehr übernehmen wird.

Immerhin 48 Prozent denken aber, dass Hoeneß zurückkehren wird. Von einem Comeback des 62-Jährigen im Präsidenten-Amt bei den Bayern gehen 18 Prozent aus, 17 Prozent sehen Uli Hoeneß als Kandidaten für den Managerposten. Mit 13 Prozent werten die Sportfans eine Rückkehr Hoeneß' als Aufsichtsratschef am unwahrscheinlichsten.

Uli Hoeneß war am 13. März dieses Jahres zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Einen Tag später hatte er erklärt, auf eine Revision zu verzichten und gleichzeitig seine Ämter als Präsident und Aufsichtsratschef der Münchner niedergelegt. Da auch die Staatsanwaltschaft auf eine Revision verzichtete, ist der Urteil rechtskräftig. Hoeneß wird in Kürze seine Haftstrafe antreten.