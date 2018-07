Bangalore (AFP) Die Bänder der zwei Werke von Toyota in Indien stehen wegen eines Streits mit den Gewerkschaften seit mehr als einer Woche still. Das Unternehmen setzt daher rund 1000 Leiharbeiter ein, um die Produktion wieder zu starten, wie es am Dienstag mitteilte. Auch 2000 Lehrlinge und Büromitarbeiter sollen helfen, dass wieder Autos produziert werden. In den beiden Werken nahe Bangalore im Süden Indiens arbeiten normalerweise rund 6400 Menschen.

