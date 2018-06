Bagdad (AFP) Einen Monat vor der irakischen Parlamentswahl sind die neun Mitglieder der Wahlkommission am Dienstag geschlossen zurückgetreten. Sie protestierten damit gegen die "Einmischung von Politik und Justiz" in ihre Arbeit, wie aus Diplomatenkreisen verlautete. Besonders missfiel ihnen nach eigenen Angaben der von einem Richtergremium angeordnete Ausschluss von Kandidaten, die von der Wahlkommission bereits zum Urnengang am 30. April zugelassen worden waren. Das Parlament, das sich offenbar auch in die Arbeit der Kommission einmischte, muss noch über deren Rücktritt befinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.