Tokio (AFP) In der japanischen Hauptstadt Tokio ist bei strahlendem Sonnenschein die weltberühmte Kirschblüten-Saison eingeläutet worden. Da die ersten Bäume schon in voller Blüte standen, gab das staatliche Wetteramt am Dienstag den offiziellen Startschuss für das alljährliche Frühlingsspektakel. In Japan wird das rund zwei Wochen andauernde rosa-weiße Farbenmeer mit zahlreichen Festen gefeiert, Familien, Freunde und Arbeitskollegen treffen sich unter den Bäumen zum Picknicken.

