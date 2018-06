Yokohama (AFP) In Yokohama bei Tokio haben am Dienstag die Beratungen von Klimaexperten und Regierungsvertretern über die Folgen des Klimawandels begonnen, die in ein neues Dokument des Weltklimarats (IPCC) eingehen sollen. Als Schlusstermin für das Treffen ist der kommende Montag angesetzt. Den Experten liegt ein 29-seitiges Dokument vor, das in diesen Tagen Punkt für Punkt abgestimmt werden soll.

