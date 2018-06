Sanaa (AFP) Bewaffnete Angreifer haben in Jemens Hauptstadt Sanaa einen westlichen Diplomaten entführt. Augenzeugen zufolge wurde der Mann am Dienstag zusammen mit einer Begleiterin an einen unbekannten Ort verschleppt. Ein Diplomat bestätigte diese Angaben und erklärte, die beiden seien im schwer gesicherten Botschaftsviertel Hadda aus ihrem Auto gezerrt und in ein anderes Fahrzeug gezwungen worden. Unklar war zunächst, wer die Tat verübte. Auch über die Nationalität des Opfers wurde zunächst nichts bekannt.

