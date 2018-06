Ottawa (AFP) Während sich ein in Kanada befürchteter Ebola-Verdachtsfall nicht bestätigt hat, fallen der hochansteckenden Krankheit in Westafrika immer mehr Menschen zum Opfer. Ein Sprecher der kanadischen Gesundheitsministeriums gab am Dienstag nach negativ ausgefallenen Tests bei einem Mann mit Ebola-ähnlichen Symptomen Entwarnung. In Guinea starben an der Krankheit bislang mehr als 60 Menschen, nach Liberia meldete auch Sierra Leone zwei Verdachtsfälle.

