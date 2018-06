Berlin (dpa) - Größere Temperaturrekorde blieben 2013 in Deutschland zwar aus, doch der langfristige Erwärmungstrend setzt sich fort: 8,7 Grad war es im Jahresschnitt warm, das sind 0,5 Grad mehr als im Referenzeitraum 1961 bis 1990, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Es bestehe kein Anlass, von einem Ende der allgemeinen Erwärmung auszugehen. Nach dem trübsten und sonnenscheinärmsten Winter in Deutschland seit 1951 kam es im Mai 2013 zu Überschwemmungen. In der zweiten Jahreshälfte war es dann durchgängig zu warm.

