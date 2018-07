Investoren ziehen sich wegen der Krim-Krise aus Russland zurück. Die Regierung erwartet eine massive Kapitalflucht. Vizewirtschaftsminister Andrej Klepach rechnet für das erste Quartal 2014 mit bis zu 70 Milliarden US-Dollar Kapitalabflüssen, berichtet die Financial Times.

Falls dieser Wert erreicht wird, hätte innerhalb eines Quartals mehr Geld Russland verlassen, als im gesamten letzten Jahr. 2013 waren 63 Milliarden Dollar aus Russland abgeflossen.



Es sei vor allem die Gefahr vor wirtschaftlichen Sanktionen aus dem Westen, die die Investoren ihr Geld abziehen lässt, sagte Chris Weaver von Macro Advisory, einer Beratungsfirma.

Ausfuhren in die EU machen 15 Prozent der russischen Wirtschaftsleistung aus

Nach Einschätzung des Münchner Ifo-Instituts würden umfassende Wirtschaftssanktionen Russland deutlich stärker treffen als die EU. Nach Berechnungen der Wirtschaftsforschungseinrichtung machen die Ausfuhren Russlands in die EU 15 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes aus. Umgekehrt seien es nur etwa 1 Prozent.

Deshalb sieht das Institut von Hans-Werner Sinn die Auswirkungen der Krim-Krise auf des Geschäftsklima in Deutschland gelassen. "Es ist eine gewisse Vorsicht in der deutschen Wirtschaft eingekehr", sagte ifo-Konjukturexperte Klaus Wohlrabe. "Das Wort 'Unsicherheit' wäre zu stark." Bisher gebe es noch keine konkreten Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.

Auch die russischen Finanzmärkte sind seit Ausbruch der Krim-Krise unter Druck, der Rubel verlor an Wert. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen nahmen wegen des Vorgehens der Regierung in Moskau auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim zuletzt zu. Die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrieländer (G-7) sagten deswegen das für Juni in Sotschi geplante Gipfeltreffen mit Russland ab und legten die G-8 auf Eis.