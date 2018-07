Berlin (dpa) - Zum 18. Geburtstag seiner Actionserie "Alarm für Cobra 11" hat RTL Bilanz gezogen: 4500 Autos wurden in mehr als 260 Folgen zu Schrott gefahren, steht in den "Produktionsnotizen" des Senders zur Serie, die übermorgen in die 24. Staffel geht. 16 Kameras halten die Crashs fest. 100 Mitarbeiter sind allein für die Serie bei der Produktionsfirma action concept im Einsatz.

