Madrid (AFP) Zehntausende Spanier haben dem am Sonntag verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten Adolfo Suárez die letzte Ehre erwiesen. Etwa 30.000 defilierten von Montag bis Dienstagvormittag an Suárez' mit der spanischen Flagge und Blumenkränzen bedeckten Sarg im Parlament vorbei, wie Parlamentspräsident Jesús Posada mitteilte. Um 10.00 Uhr wurden die Türen des Gebäudes geschlossen. Später soll Suárez in der Kathedrale von Avila in der Nähe seines Geburtsorts Cebreros in Zentralspanien beigesetzt werden.

