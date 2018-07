Köln (SID) - Bayern München kann mit einem Sieg bei Hertha BSC am 27. Spieltag die früheste deutsche Meisterschaft aller Zeiten perfekt machen. In Dortmund kommt es zum Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04, das auch durch die brisante Tabellensituation einen besonderen Reiz bekommt. Die Königsblauen liegen als Dritter nur einen Punkt hinter dem BVB. In den anderen beiden Partien empfängt Werder Bremen den VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig den FSV Mainz 05. Die Spiele beginnen um 20.00 Uhr.

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth will im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen weiteren Schritt zur direkten Rückkehr in die Bundesliga machen. Im Verfolgerduell treffen der SC Paderborn und der FC St. Pauli aufeinander. Dynamo Dresden will beim VfR Aalen Punkte gegen den Abstieg sammeln. Union Berlin gastiert beim SV Sandhausen, der FC Ingolstadt erwartet den VfL Bochum. Alle Spiele fangen um 17.30 Uhr an.

Nach vier Viertelfinalspielen führen die Grizzly Adams Wolfsburg in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg mit 3:1. Mit einem Sieg im fünften Spiel der best-of-seven-Serie können die Wolfsburger als erste Mannschaft den Einzug ins Hablfinale perfekt machen. Die Nürnberger bauen ab 19.30 Uhr jedoch auf den Heimvorteil und wollen sich ihre Chance aufs Weiterkommen erhalten.