Beirut (AFP) In Syrien haben islamistische Aufständische nach eigenen Angaben am Dienstag einen Küstenort in der nordwestlichen Provinz Latakia erobert. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, reagierte die Armee mit verstärktem Beschuss von Rebellenstellungen in der Provinz. Aus Sicherheitskreisen in der Hauptstadt Damaskus wurde bestritten, dass die Rebellen den Küstenort Samra eingenommen hätten. Vielmehr gebe es "heftige Kämpfe" um die Ortschaft. Die Armee kontrolliere "vollkommen" die umliegenden Berge.

