Hannover (dpa) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes setzen die Gewerkschaften ihre Warnstreiks und Demonstrationen fort. Ein Schwerpunkt wird heute Niedersachsen sein. Zu einer Kundgebung in der Landeshauptstadt Hannover mit Verdi-Chef Frank Bsirske werden mehr als 10 000 Teilnehmer erwartet. Die Streiks sollen in mehreren Städten des Landes Busse und Bahnen ebenso treffen wie Kindergärten, Krankenhäuser, Schwimmbäder und die Müllabfuhr, teilte Verdi mit. Auch in Teilen Hessens sollen Busse und Bahnen im Depot bleiben.

