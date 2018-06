Frankfurt/Main (dpa) - Fluggäste in ganz Deutschland müssen übermorgen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen: Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf Flughäfen aus. Verdi hat die Tarifbeschäftigten der Flughafenbetreiber in Frankfurt, München, Köln-Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Stuttgart aufgerufen, die Arbeit bis zum Ende der Frühschicht ruhen zu lassen. Die Lufthansa arbeitet schon an einem Ersatzflugplan. Wer fliegen will, sollte sich an seine Fluggesellschaft wenden.

