Hamburg (dpa) – Ohne das Spitzentrio Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer wird die deutsche Davis-Cup-Auswahl mit einem B-Team zum Viertelfinale nach Frankreich reisen.

Bundestrainer Carsten Arriens nominierte am Dienstag Tobias Kamke (Lübeck/Weltranglisten-92.) und die Debütanten Jan-Lennard Struff (Warstein/104.), Peter Gojowczyk (München/111.) und Doppel-Spezialist André Begemann für die Partie vom 4. bis 6. April auf Hartplatz in Nancy. Haas und Mayer sagten ihre Teilnahme verletzungsbedingt ab. Auf den am Ellbogen verletzten Kohlschreiber verzichtet Arriens nach DTB-Angaben freiwillig.

"Ich habe mehrfach mit Philipp gesprochen. Er hat leider anhaltende Ellenbogenprobleme. Daher habe ich mich dagegen entschieden, ihn zu nominieren. Das Risiko ist einfach zu groß, denn für das harte Spiel gegen Frankreich brauche ich vier topfitte Spieler", erklärte Arriens in einer Mitteilung des Deutschen Tennis Bundes (DTB).

Damit steht keiner der am jüngsten Davis-Cup-Eklat von Frankfurt beteiligten Tennisprofis im deutschen Aufgebot. Anfang Februar hatten sich Haas, Kohlschreiber und Mayer am Abschlusstag mit ärztlichen Attesten abgemeldet und die Zuschauer massiv verärgert.