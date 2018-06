Kiew (AFP) Das ukrainische Parlament hat den Rücktritt von Verteidigungsminister Igor Tenjuch abgelehnt. Für eine Annahme waren 226 Stimmen erforderlich, dem Rücktrittsgesuch stimmten am Dienstag aber nur 197 Abgeordnete zu. Tenjuch hatte sein Amt wegen der Kritik an seinem Umgang mit der Krim-Krise zur Verfügung gestellt. Er klammere sich nicht an seinen Ministerposten, sagte Tenjuch.

