Kiew (AFP) Die ukrainische Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko ist wegen eines mitgeschnittenen Telefonats in Erklärungsnot geraten, in dem sie das russische Volk und dessen Führung heftig beschimpft. Timoschenko bestätigte am Dienstag die Authentizität veröffentlichter Gesprächspassagen, in denen sie offenkundig über die Ermordung des russischen Präsidenten Wladimir Putin fantasiert, ohne ihn namentlich zu nennen: Sie sei "bereit, eine Maschinenpistole zu nehmen und diesem Dreckskerl eine Kugel in den Kopf zu schießen", heißt es in dem Audio-Mitschnitt, der auf YouTube online gestellt und vom russischen Staatsfernsehen verbreitet wurde.

