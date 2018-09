Genf (AFP) Das UN-Menschenrechtskommissariat (UNHCR) hat die Todesurteile gegen hunderte Islamisten in Ägypten kritisiert. Die Urteile in einem "Prozess voller Verfahrensfehler" gegen mehr als 500 Anhänger des im Juli vom Militär gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi verstießen gegen das internationale Menschenrecht, erklärte UNHCR-Sprecher Rupert Colville am Dienstag in Genf. Die erstaunlich hohe Zahl von Todesurteilen sei in der jüngsten Geschichte einmalig. Was jedem einzelnen Angeklagten vorgeworfen werde, bleibe unklar, weil die Anklagepunkte vor Gericht nicht verlesen worden seien.

