New York (AFP) Hässlichkeit soll Nutzer der Datenbrille von Google nicht vom Tragen abhalten. Google kündigte am Montag für das Design der Gestelle die Zusammenarbeit mit der italienischen Firma Luxottica aus Italien an, die Marken wie Ray-Ban oder Vogue Eyewear anbietet. Dies sei bisher "der größte Schritt in den sich erst entwickelnden Markt für Datenbrillen", teilte Google mit. Die Kooperation mit weiteren Markenfirmen werde folgen. Wann diese Brillen zu haben sein werden oder wie viel sie kosten sollen, teilte Google nicht mit.

