Arlington (AFP) Nach dem dramatischen Erdrutsch in den USA ist die Zahl der Toten auf 14 gestiegen. Es seien sechs weitere Leichen gefunden worden, teilte das Büro des örtlichen Sheriffs Ty Trenary am Montag (Ortszeit) mit. Die Zahl der Vermissten wurde noch einmal deutlich nach oben korrigiert: Nachdem zuletzt von 108 Vermissten die Rede war, waren es am Montagabend 176.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.