New York (AFP) Mit fast zwei Jahren Verspätung öffnet das Museum zum Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York seine Pforten: Ab dem 21. Mai wird das Museum auf dem Gelände des eingestürzten World Trade Center für Besucher offen stehen, wie Bürgermeister Bill de Blasio am Montag bekanntgab. Das Museum sollte ursprünglich im September 2012 eröffnet werden. Doch finanzielle Streitigkeiten zwischen verschiedenen Beteiligten verzögerten die Bauarbeiten, außerdem wurde das Gebäude während des Hurrikans "Sandy" im Oktober 2012 überschwemmt.

