Arlington (AFP) Katastrophenschutz-Chef John Pennington glaubt an Wunder, doch angesichts des riesigen Bergs aus Geröll und Steinen wird die Hoffnung auf Überlebende stündlich geringer: Nach dem dramatischen Erdrutsch in der US-Gemeinde Oso ist die Zahl der Toten auf mindestens 14 gestiegen, mehr als 170 Menschen wurden am Dienstag noch vermisst. Auch Präsident Barack Obama zeigte sich tief besorgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.