Washington (AFP) Nach fast dreijähriger Schließung wegen Erdbebenschäden ist der berühmte weiße Obelisk des Washington Monument bald wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das 170 Meter hohe Denkmal in der US-Hauptstadt werde am 12. Mai wieder eröffnen, teilte die Nationalparkverwaltung am Dienstag mit. Bei dem Erdbeben im August 2011 waren Mörtel und Steinfragmente von dem Obelisken abgebrochen, außerdem verursachte der Erdstoß bis zu drei Zentimeter breite Risse im Mauerwerk. Die Reparaturarbeiten schlugen mit insgesamt 15 Millionen Dollar (fast elf Millionen Euro) zu Buche.

