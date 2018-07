Caracas (AFP) Waldbrände an einem Berg in der Nähe von Caracas haben für Stromausfälle in Teilen der venezolanischen Hauptstadt gesorgt. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte brach ein erstes Feuer, das Stromleitungen in Mitleidenschaft zog, am Montagnachmittag aus. Ein zweiter Brand folgte demnach in der Nacht zum Dienstag. In der Folge fiel in Teilen des Zentrums von Caracas der Strom aus.

