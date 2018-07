Waregem (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den einzigen Friedhof mit im Ersten Weltkrieg gefallenen US-Soldaten in Belgien besucht. Bei der Kranzniederlegung auf dem "Flanders Field Cemetery" nahe der Stadt Waregem in Westflandern wurde Obama am Mittwoch von dem belgischen König Phillipe und Belgiens Regierungschef Elio Di Rupo begleitet. Zusammen gedachten sie der Toten und des Beginns des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren. Auf dem Friedhof liegen 368 US-Soldaten begraben.

